РФС обсуждает участие Акинфеева в ретро-матче "Локомотива" и ЦСКА

"Из иностранных игроков Милош Красич, Элвир Рахимич, Юрис Лайзанс, Марк Гонсалес сыграют за команду ЦСКА. В составе "Локомотива" примут участие Родолфо и Мануэл Фернандеш, - сказал Терешин. - Также ведем переговоры и с рядом других футболистов, но многое упирается в большие расходы на логистику, так как проект Лиги легенд полностью финансируется РФС при поддержке партнеров".