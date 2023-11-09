Луческу опроверг завершение карьеры

Мирча Луческу: «Я закончил карьеру? Вранье! Я ушел из «Динамо», но не из футбола. Это что-то эмоциональное, никогда в жизни я не проигрывал в трех матчах подряд»
Мирча Луческу заявил, что на самом деле не завершил карьеру.
«Я закончил карьеру? Это вранье! Я ушел из киевского «Динамо», но не из профессионального футбола.
Это было скорее что-то очень эмоциональное. Никогда в жизни я не проигрывал в трех матчах подряд. Месяц назад мы были первыми с отрывом в шесть очков от «Шахтера». Позже, к сожалению, случилось то, что случилось.
По окончании встречи с «Шахтером» (0:1) я был очень эмоционален, удерживать все в себе было невозможно. Поэтому я сказал: «Хватит, я заканчиваю».
В «Динамо» проработал 3 года, 15 лет в общей сложности на Украине. Этого достаточно. Так что вот вся правда.
Сейчас я дома, в Бухаресте. Хочу поблагодарить всех, кто помогал мне. Крайне сложно играть в футбол без болельщиков, финансовой поддержки, спонсоров, рекламы. Выступать только молодежью из академии...
В любом случае я пытался сохранить футбол в своей жизни. Это самое важное даже в такой сложной ситуации», – сказал Луческу.
Мирча Луческу: «Я закончил карьеру? Вранье! Я ушел из «Динамо», но не из футбола. Это что-то эмоциональное, никогда в жизни я не проигрывал в трех матчах подряд»
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