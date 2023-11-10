Агент Барбоза: у Миранчука — большой потенциал

«Мы должны понимать, насколько Алексей желает вернуться в «Локомотив», у меня есть сомнения. Он должен дальше оставаться и играть в Италии, либо же нужно действительно переходить в РПЛ, если он этого хочет. Ездить по арендам — это будет нецелесообразно. У Миранчука есть большой потенциал, чтобы дальше продолжить карьеру в Серии А.



Есть ряд причин, почему он не играет в «Аталанте», это связано с конкуренций, модулем игры. В прошлом сезоне он хорошо играл, посмотрим, что будет дальше. Не думаю, что возращение в «Локомотив» будет шагом назад. Будет промежуток времени, чтобы он больше играл, но переходить надо тогда, когда Алексей не видит возможности играть», — приводит слова Барбозы Metaratings.