Врач «Рубина» рассказал о ходе восстановления Рыбуса после травмы

«Мацей Рыбус имеет повреждение нижней конечности. Ориентировочные сроки восстановления нам известны, все идет, согласно выработанному плану. В ближайшее время Мацей приступит к общекомандным тренировкам и вернется на футбольное поле для того, чтобы радовать болельщиков своей игрой», — сообщил Михаил Бутовский корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.