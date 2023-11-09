Врач «Рубина» рассказал о ходе восстановления Рыбуса после травмы

Врач «Рубина» рассказал о ходе восстановления Мацея Рыбуса после травмы
Главный врач «Рубина» Михаил Бутовский прояснил ситуацию с польским легионером команды Мацеем Рыбусом. 34-летний игрок летом перешёл в казанский клуб из «Спартака» свободным агентом, но за новую команду пока не сыграл ни разу.
«Мацей Рыбус имеет повреждение нижней конечности. Ориентировочные сроки восстановления нам известны, все идет, согласно выработанному плану. В ближайшее время Мацей приступит к общекомандным тренировкам и вернется на футбольное поле для того, чтобы радовать болельщиков своей игрой», — сообщил Михаил Бутовский корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Напомним, нынешнем сезоне Рыбус провёл только один матч за «Рубин» в рамках Российской Премьер-Лиги. Также на его счету одна игра в Кубке России.
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