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Врач «Рубина» рассказал о ходе восстановления Мацея Рыбуса после травмы

Главный врач «Рубина» Михаил Бутовский прояснил ситуацию с польским легионером команды Мацеем Рыбусом. 34-летний игрок летом перешёл в казанский клуб из «Спартака» свободным агентом, но за новую команду пока не сыграл ни разу.

Врач «Рубина» рассказал о ходе восстановления Рыбуса после травмы
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«Мацей Рыбус имеет повреждение нижней конечности. Ориентировочные сроки восстановления нам известны, все идет, согласно выработанному плану. В ближайшее время Мацей приступит к общекомандным тренировкам и вернется на футбольное поле для того, чтобы радовать болельщиков своей игрой», — сообщил Михаил Бутовский корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, нынешнем сезоне Рыбус провёл только один матч за «Рубин» в рамках Российской Премьер-Лиги. Также на его счету одна игра в Кубке России.

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