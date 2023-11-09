Transfermarkt представил сборную самых дорогих африканских футболистов

Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал состав виртуальной сборной из самых дорогих африканских футболистов. Суммарная стоимость состава из 11 человек составила € 543 млн. Интернет-портал выбрал схему 4-4-2 для данной команды.