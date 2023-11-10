Александр Мостовой: сборная России — личная игрушка Карпина
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой раскритиковал подбор футболистов для сборной России, которую возглавляет Валерий Карпин. По мнению Мостового, национальная команда сейчас напоминает «личную игрушку Карпина».
«Сборная существует по каким-то своим правилам. Сначала туда не вызывают игроков до 30 лет, потом вызывают. Сначала говорят, что в сборную приглашаются только футболисты, которые получают регулярную практику в своих клубах, потом это правило уходит.
Приглашают поиграть всех подряд, по 40 человек списки. Были даже люди, которых почти никто не знал. Иногда складывается впечатление, что сборная России — личная игрушка Карпина. Состав игроков каждый раз вызывает большие вопросы», — приводит слова Александра Мостового «РБ Спорт».