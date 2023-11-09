«Тулуза» победила «Ливерпуль» в матче Лиги Европы

Французская «Тулуза» победила английский «Ливерпуль» в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

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Встреча группы E состоялась в Тулузе на стадионе «Мунисипаль» и завершилась со счетом 3:2. В составе победителей отличились Арон Деннум, Тейс Даллинга и Франк Магри. У гостей голом отметился Диогу Жота. Еще один мяч футболист «Тулузы» Кристиан Касерес отправил в собственные ворота.

В компенсированное время ко второму тайму футболист гостей Джарелл Куэнса забил мяч, но арбитр Георгий Кабаков после просмотра VAR отменил гол, усмотрев игру рукой у одноклубника Куэнсы во время атаки. Кроме того, ранее по ходу встречи арбитр не засчитал два гола «Тулузы».

В параллельном матче австрийский ЛАСК дома разгромил бельгийский «Юнион» — 3:0. Голами отметились Саша Хорват, реализовавший пенальти, Максим Таловеров и Роберт Жуль.

«Ливерпуль» с 9 очками лидирует в турнирной таблице группы E, опережая на два очка «Тулузу». «Юнион» (4) занимает третье место, ЛАСК (3) идет четвертым.