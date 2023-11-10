Агент Лунева: еще не решено, что Андрей не поедет в сборную России

«Что касается сборной, то вопрос ещё не решён, что не поедет. Но если не поедет из-за травмы, конечно, будет обидно. Но это жизнь профессионального футболиста и всего лишь товарищеская игра. Главное – восстановиться к ответному матчу с «Мольде» 1 декабря, потому что для «Карабаха» в этом матче фактически определится судьба путёвки в следующий раунд в Лиге Европы», — сказал Смирнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.