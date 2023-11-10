Корнеев: «Аталанта» поступила с Миранчуком как «собака на сене»

«На мой взгляд, «Аталанта» летом приняла непонятное решение. Клуб поступил как «собака на сене» — не вашим, не нашим. Очевидно, что Гасперини имеет какой то негатив в сторону Миранчука и не рассчитывает на него. Поэтому я не понимаю, почему «Аталанта» его не отдала в другой клуб. Думаю, Миранчуку нужно смотреть зимой предложения по спортивным составляющим, чтобы уже летом играть и полноценно продолжать свою карьеру», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».