Петржела: «Зенит» не вышел бы из группы, если бы участвовал в Лиге чемпионов

«Уверен, что «Зенит» не играл бы в 1/4 финала Лиге чемпионов в этом сезоне. Если вспомнить последние выступления «Зенита», то они были провальными, не выходили в плей-офф Лиги чемпионов. Думаю, что они не вышли бы из группы, если бы участвовали в турнире в этом сезоне», — сказал Петржела «СЭ».