Петржела: «Зенит» не вышел бы из группы, если бы участвовал в Лиге чемпионов

Петржела: «Зенит» не вышел бы из группы, если бы участвовал сейчас в Лиге чемпионов»
Бывший тренер «Зенита» Властимир Петржела заявил, что петербургский «Зенит» не смог бы сейчас бороться за выход из группы в Лиге чемпионов, если бы участвовал в турнире.
«Уверен, что «Зенит» не играл бы в 1/4 финала Лиге чемпионов в этом сезоне. Если вспомнить последние выступления «Зенита», то они были провальными, не выходили в плей-офф Лиги чемпионов. Думаю, что они не вышли бы из группы, если бы участвовали в турнире в этом сезоне», — сказал Петржела «СЭ».
Ранее своим мнением поделился еще один бывший тренер сине-бело-голубых, румынский тренер Мирча Луческу. Специалист выразил противоположное мнение, заявив «СЭ», что зенит смог бы сыграть в четвертьфинале Лиги чемпионов.
После 14 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.