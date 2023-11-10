Российский футболист рассказал, как стал свидетелем гей-парада в Израиле

«В 2013 со сборной поехали на молодежный чемпионат Европы в Израиль. Там был гей-парад, после которого его участники заселились в нашу гостиницу. Рядом Иерусалим, город, где зародились три религии, а под боком такая чепуха творится», — сказал Цаллагов.