Полузащитник «Тоттенхэма» Мэддисон пропустит ближайшие матчи сборной Англии

«Мы можем подтвердить, что Джеймс Мэддисон выведен из состава сборной Англии в связи с травмой голеностопа.



Полузащитник не примет участия в отборочных матчах чемпионата Европы — 2024 с Мальтой и Северной Македонией и останется на базе команды для прохождения реабилитации с медицинским персоналом клуба», — говорится в сообщении на официальном сайте «Тоттенхэма».