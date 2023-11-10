Джанашия: Семин для меня как второй отец

— Юрий Палыч для меня как второй отец! Как может быть иначе? Это самый хороший человек, с которым я встречался. Он много сделал для меня, для «Локомотива» — для всех. Его можно назвать по истине великим человеком для российского футбола, для «Локомотива». Юрий Палыч всегда будет великим, особенно для болельщиков «Локо», — приводит слова Джанашии «Чемпионат».