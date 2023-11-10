Джанашия: Семин для меня как второй отец

Бывший форвард «Локомотива» Заза Джанашия тепло высказался о бывшем тренере московской команды Юрие Семине, назвав специалиста вторым отцом.
Джанашия выступал за «Локомотив» в период с 1996 по 2001 год.
— Юрий Палыч для меня как второй отец! Как может быть иначе? Это самый хороший человек, с которым я встречался. Он много сделал для меня, для «Локомотива» — для всех. Его можно назвать по истине великим человеком для российского футбола, для «Локомотива». Юрий Палыч всегда будет великим, особенно для болельщиков «Локо», — приводит слова Джанашии «Чемпионат».
Семин возглавлял «Локомотив» с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 год, с 2009 по 2010 год и с 2016 го по 2020 й. Под руководством Семина клуб стал трехкратным чемпионом России, шесть раз завоевал Кубок и трижды Суперкубок страны.