Футболист «Сочи» Заика высказался о турнирном положении команды

«Терять нечего, играем в открытый футбол» — футболист «Сочи» Заика о турнирном положении команды
Защитник «Сочи» Кирилл Заика, комментируя текущее турнирное положение южан в МИР РПЛ, сказал «Матч ТВ», что команде нечего терять, поэтому они продолжают играть в открытый футбол.
После 14 ти туров МИР Российской премьер лиги (РПЛ) «Сочи» занимает последнее, 16 е место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков.
— Турнирное положение не давит на команду? Все же последнее место, хотя игра у команды вроде есть.
— Я бы не сказал, что у нас есть игра на протяжении всего сезона. Наверное, только в последних матчах появился рисунок игры. По движению мы выглядим неплохо, создаем моменты. Единственное — надо научиться бить пенальти.
Я бы не сказал, что на нас давит положение [в таблице]. Терять уже нечего, поэтому играем в открытый футбол, — сказал Заика «Матч ТВ».
В следующем туре 12 ноября команда Александра Точилина сыграет с «Рубином». Прямую трансляцию встречи можно увидеть на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru с 18:55 мск.
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