$91.93-0.2798.41-0.03

Объявлены судейские назначения на матчи 15-го тура РПЛ сезона-2023/2024

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Игры этого тура пройдут 11 и 12 ноября.

Объявлены судейские назначения на матчи 15-го тура РПЛ сезона-2023/2024
© Чемпионат.com

11 ноября (суббота)

«Крылья Советов»«Урал»: судья – Артём Любимов, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Семёнов; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Юрий Баскаков.

«Факел» – ЦСКА: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Егор Болховитин; инспектор – Алексей Резников.

«Локомотив» – «Ахмат»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Игорь Князев, Михаил Иванов; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Вера Опейкина; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Алексей Тюмин.

«Зенит» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Максим Ковалев; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Сергей Зуев.

12 ноября (воскресенье)

«Пари НН» – «Балтика»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Андрей Болотенков; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Эдуард Малый.

«Динамо» – «Оренбург»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Сергей Хральцов.

«Сочи» – «Рубин»: судья – Сергей Цыганок, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Варанцо Петросян; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Александр Колобаев.

«Спартак» – «Ростов»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Андрей Бутенко.

Футбол, Иван Абросимов, Вера Опейкина, Сергей Цыганок, Иван Сараев, Роман Сафьян, Евгений Буланов, Павел Кукуян, Николай Волошин, Егор Болховитин, Павел Шадыханов, Николай Еремин, Василий Казарцев, Александр Колобаев, Дмитрий Сафьян, Алексей Стипиди, Евгений Кукуляк, Валерий Данченко, Игорь Демешко, Артур Федоров, Максим Ковалев, Эдуард Малый, Константин Шаламберидзе, Денис Березнов, Антон Фролов, Юрий Баскаков, Владимир Сельдяков, Виталий Мешков, Сергей Карасев, Алексей Резников, Андрей Фисенко, Алексей Сухой, Александр Богданов, Игорь Князев, Алексей Ширяев, Дмитрий Ермаков, Игорь Панин, Сергей Зуев, Алексей Лунев, Дмитрий Чельцов, Кирилл Левников, Андрей Бутенко, Артем Любимов, Арам Петросян, Сергей Чебан, Дмитрий Семенов, Михаил Иванов, Крылья Советов, Динамо, РФС, Зенит, Спартак, ФК "Урал"
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости