ФИФА разрешила болельщикам проносить флаги Палестины на матчи в Индонезии

— ФИФА ценит свободу выражения мнений, а также защиту прав человека и гуманности. Это происходит в контексте поднятия палестинского флага. Поэтому PSSI подчеркивает, что никаких запретов, не говоря уже о санкциях, нет, — приводит слова Тохира Tempo.co.