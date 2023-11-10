ФИФА разрешила болельщикам проносить флаги Палестины на матчи в Индонезии

ФИФА разрешила болельщикам проносить флаги Палестины на матчи юношеского ЧМ в Индонезии
Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила болельщикам приходить на матчи чемпионата мира среди юношей (игроки не старше 17 лет) с флагами Палестины, сообщил глава Индонезийской футбольной ассоциации (PSSI) Эрик Тохир.
— ФИФА ценит свободу выражения мнений, а также защиту прав человека и гуманности. Это происходит в контексте поднятия палестинского флага. Поэтому PSSI подчеркивает, что никаких запретов, не говоря уже о санкциях, нет, — приводит слова Тохира Tempo.co.
Турнир проходит с 10 ноября по 2 декабря в четырех городах Индонезии — Джакарте, Бандунге, Суракарте и Сурабае. В чемпионате мира принимают участие 24 команды, распределенные по шести группам.
7 октября между Израилем и Палестиной начался вооруженный конфликт. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.