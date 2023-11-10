Сергей Чепчугов: в ретроматче мне делать нечего

«Матч легенд — хорошая инициатива РФС! В ЦСКА свои легенды, в таком матче мне делать нечего. Люди с харизмой, внутренним стержнем не обижаются на то, что не приглашают, а улыбаются», — сказал Чепчугов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.