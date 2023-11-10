Стал известен состав сборной Германии на ноябрьские товарищеские матчи

Сборная Германии по футболу в соцсети Х (ранее Twitter) объявила состав на предстоящие товарищеские матчи. 18 ноября немцы встретятся с национальной командой Турции, а 21 ноября подопечным Юлиана Нагельсмана будет противостоять Австрия.