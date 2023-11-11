Экс-тренер "Зенита" Луческу: никогда не вернусь в Россию

Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Мирча Луческу в беседе с украинским изданием Sport Arena заявил, что никогда не вернется в Россию, несмотря на то, что несколько дней назад в беседе со "Спорт-Экспрессом" не исключил возвращения.

"Мое последнее интервью было на тему футбола, а не политики. Если бы меня прямо спросили о возвращении в Россию, я бы ответил, что никогда не вернусь", - сказал Луческу.

Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года. За это время он привел команду к победе в чемпионате страны, а также в Кубке и Суперкубке Украины. 3 ноября он покинул клуб. До этого он на протяжении 12 лет работал в "Шахтере" — главном сопернике "Динамо" в чемпионате Украине. Он вместе с командой завоевал 21 национальный титул, а в сезоне-2008/09 выиграл Кубок УЕФА. Также специалист работал в сборной Турции, стамбульском "Галатасарае", миланском "Интере" и других командах. "Зенит" он тренировал с 2016 по 2017 год.