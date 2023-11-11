Бывший тренер "Зенита" отказался возвращаться в Россию

«Никогда не вернусь в страну, которая порождает зло. Моя главная мечта сейчас — это мир и покой на Украине. Я не хочу покидать Украину врагом. Я был единственным иностранным тренером, не покинувшим Украину во время СВО, я был с «Динамо» и страной все это время. Еще раз хочу сказать — я никогда не вернусь работать в Россию!», – якобы сказал Луческу (цитата по КП).