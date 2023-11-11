Бывший тренер "Зенита" отказался возвращаться в Россию

Тренер Луческу заявил, что не вернется работать в Россию
Украинское СМИ написало, что футбольный тренер Мирча Луческу якобы «никогда не вернется в Россию», потому что эта «страна порождает зло». При этом в интервью российскому изданию Луческу сказал, что с теплотой общается с игроками «Зенита» и «уважает все страны».
Украинское издание Sport Arena утверждает, что Луческу якобы заявил, что «не намерен возвращаться в Россию».
«Никогда не вернусь в страну, которая порождает зло. Моя главная мечта сейчас — это мир и покой на Украине. Я не хочу покидать Украину врагом. Я был единственным иностранным тренером, не покинувшим Украину во время СВО, я был с «Динамо» и страной все это время. Еще раз хочу сказать — я никогда не вернусь работать в Россию!», – якобы сказал Луческу (цитата по КП).
При этом накануне в газете «Спорт-Экспресс» было опубликовано интервью с Луческу, в котором ему задали вопрос: Возможно ли теперь увидеть вас в России?
«Прошло совсем немного времени с того дня, как я ушел из клуба, через месяц ситуация с будущим станет более понятной. Могу сказать, что я уважаю все страны«», - сказал Луческу.
По его словам, на Украине было «крайне сложно играть в футбол без болельщиков, финансовой поддержки, спонсоров и рекламы». Сейчас у него есть предложения от разных клубов.
Луческу отметил, что он продолжает следить за «Зенитом». Поддерживает связи с Дзюбой, Луневым. Иногда общается с Тимощуком и Семаком.
Тренер добавил, что с теплотой вспоминает то время, когда тренировал «Зенит» и радуется успехам Семака.
«Надеюсь, что скоро все закончится, на Украине будут играть с болельщиками, Россия вернется к выступлению в Европе, в общем, все придет в норму», – сказал Луческу.