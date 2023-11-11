Зидан назвал кумира своего детства
Знаменитый французский футболист и тренер Зинедин Зидан назвал футболиста, который был кумиром его детства.
В эфире YouTube-канала Adidas экс-футболист сборной Франции рассказал о том, какой футболист оказал на него огромное влияние в детстве.
"Моим кумиром был уругвайский нападающий Энцо Франческоли, ранее игравший за "Марсель". Когда он приехал, во Франции было не много иностранных игроков. Поэтому, когда я увидел, как он играет, я понял, что это что-то другое", - сказал он.
Зидан добавил, что Франческоли был очень элегантным футболистом, который умел контролировать мяч.
Зидан становился чемпионом мира и Европы, побеждал в Лиге чемпионов, завоевывал "Золотой мяч" как футболист. Возглавляя мадридский "Реал" в качестве тренера, он трижды победил в Лиге чемпионов.