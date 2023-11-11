Зидан назвал кумира своего детства

"Моим кумиром был уругвайский нападающий Энцо Франческоли, ранее игравший за "Марсель". Когда он приехал, во Франции было не много иностранных игроков. Поэтому, когда я увидел, как он играет, я понял, что это что-то другое", - сказал он.