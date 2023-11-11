"Урал" потерпел седьмое поражение в последних десяти матчах РПЛ

Самарские "Крылья Советов" со счетом 3:1 обыграли "Урал" из Екатеринбурга в 15-м туре РПЛ.

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Счет в матче был открыт на 14-й минуте. Бенхами Гарре реализовал пенальти, назначенный за игру рукой. Арбитр матч Артем Любимов этот момент не заметил, но после вмешательства VAR и просмотра повтора он указал на точку.

Через несколько минут игравшие дома самарцы получили право на еще один одиннадцатиметровый удар, но после удара Фернандо Костанцы "Урал" спас голкипер Илья Помазун.

В самом начале второй половины встречи Силвие Бегич восстановил равенство, но на 66-й минуте хозяева снова вышли вперед. Владислав Шитов после передачи Никиты Салтыкова расстрелял пустые ворота.

В концовке гости остались вдесятером после грубости Юрия Газинского, а "Крылья Советов" смогли отличиться еще раз. После отскока от перекладины мяч в ворота "Урала" отправил Владимир Писарский.