«Манчестер Юнайтед» минимально обыграл «Лутон»

Завершился матч 12-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Лутон Таун». Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» (Манчестер). Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по московскому времени. «Манчестер Юнайтед» одержал минимальную победу над «Лутоном» со счётом 1:0.

Первый тайм встречи прошёл без забитых мячей. В середине второго тайма, на 59-й минуте, защитник Виктор Линделёф открыл счёт в матче, выведя «красных дьяволов» вперёд. Гол Линделёфа так и остался последним в данной встрече, матч так и закончился — 1:0, минимальная победа «Манчестер Юнайтед».