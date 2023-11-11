В эти минуты идёт матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Арсенал» и «Бёрнли». Игра проходит на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу хозяев.

На 57-й минуте Троссард с углового навесил во вратарскую, Салиба опередил Траффорда и головой переправил мяч в ворота «Бёрнли». Не лучшим образом здесь сыграл голкипер гостей.

Ранее, на 45+1-й минуте счёт в матче открыл футболист «Арсенала» Леандро Троссард. На 54-й минуте полузащитник «Бёрнли» Джош Браунхилл сравнял счёт в матче.

После 11 туров английской Премьер-лиги команда Микеля Артеты набрала 24 очка и занимает четвёртое место в чемпионате. В свою очередь, после аналогичного количества матчей «Бёрнли» заработал четыре очка и расположился на 19-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу «Манчестер Сити», у которого 27 очков после 11 игр АПЛ.