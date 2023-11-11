Футболисты ЦСКА отказались от общения с журналистами после упущенной победы над «Факелом»
Футболисты ЦСКА в полном составе отказались от общения с журналистами после ничьи с воронежским «Факелом» в матче 15 го тура МИР РПЛ, передает корреспондент «Матч ТВ».
Армейцы упустили победу в компенсированное ко второму тайму время, мяч в ворота ЦСКА забил защитник воронежцев Сергей Божин, сделав счет 1:1. В составе «красно синих» на 10 й минуте отличился полузащитник Виктор Давила.
ЦСКА продлил до 10 матчей беспроигрышную серию в РПЛ, московский клуб с 25 очками располагается на четвертой строчке в турнирной таблице. «Факел» (19) идет на десятом месте. В следующем туре ЦСКА 25 ноября примет «Динамо», а «Факел» днем позже отправится в гости к казанскому «Рубину».
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