Футболисты ЦСКА отказались от общения с журналистами

Футболисты ЦСКА в полном составе отказались от общения с журналистами после ничьи с воронежским «Факелом» в матче 15 го тура МИР РПЛ, передает корреспондент «Матч ТВ».

Армейцы упустили победу в компенсированное ко второму тайму время, мяч в ворота ЦСКА забил защитник воронежцев Сергей Божин, сделав счет 1:1. В составе «красно синих» на 10 й минуте отличился полузащитник Виктор Давила.