«Реал Сосьедад» обыграл «Альмерию». Захарян вышел в старте

Сегодня, 11 ноября, проходил матч 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Альмерия» и «Реал Сосьедад». Игра шла на стадионе «Уэгос Медитерранеос» в Альмерии (Испания). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Исидро Диасом де Мера Эскудеросом. Игра началась в 18:15 мск. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу гостей.

На 62-й минуте Арсен Захарян навесил справа с углового, Ариц Элустондо с линии вратарской переправил мяч на дальнюю штангу, и набежавший Микель Оярсабаль открыл счёт.

На 76-й минуте Такефусу Кубо обокрали после неудачного выноса Алекса Ремиро. Далее произошёл проникающий пас в штрафную на Лазаро, который пробил с ходу — Ремиро отбил. Получилось прямо на Серхио Аррибаса, который добил в ворота.

На 90+1-й минуте Карлос Фернандес реализовал 11-метровый.

На 90+5-й минуте Кубо навесил от флажка на ближнюю штангу, Элустондо головой переправил мяч на дальнюю, и Мартин Субименди с линии вратарской головой вогнал его в сетку.

Напомним, за «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян, который появился в старте. Его без результативных действий заменили на 74-й минуте матча.