"Краснодар" сыграл вничью с "Зенитом" и закончил первый круг РПЛ лидером

"Краснодар" и петербургский "Зенит" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 15-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Газпром-Арене" в Санкт-Петербурге в присутствии 46 701 зрителя.

В составе "Краснодара" мяч забил Эдуард Сперцян (63-я минута). У "Зенита" отличился Матео Кассьерра (71).

"Зенит" и "Краснодар" провели по 15 матчей и по разу сыграли с каждой командой РПЛ. "Краснодар" набрал 32 очка и занимает первое место в турнирной таблице. "Зенит" располагается на второй строчке с 30 очками. Команда из Санкт-Петербурга прервала свою серию из четырех побед в чемпионате России.

Кассьерра забил 12-й мяч в сезоне и является лучшим бомбардиром чемпионата России. "Краснодар" не смог обыграть "Зенит" в 11-м матче РПЛ подряд. Четыре встречи завершились вничью, в семи победу праздновал "Зенит". Последнюю победу над командой из Санкт-Петербурга краснодарцы одержали 7 апреля 2018 года (2:1).