«Локомотив» одержал волевую победу над «Ахматом»

Московский «Локомотив» нанес поражение грозненскому «Ахмату» в матче 15 го тура чемпионата России по футболу.

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1. Мохамед Конате вывел гостей вперед на 66 й минуте, реализовав пенальти, в составе железнодорожников голы забили Максим Глушенков (79 я минута) и Тимур Сулейманов (81). В начале второго тайма гол полузащитника грозненцев Ивана Олейникова был отменен после использования VAR. На 90 й минуте был удален полузащитник хозяев Наир Тикинзян.

«Локомотив» набрал 24 очка и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова прервала четырехматчевую безвыигрышную серию в РПЛ. «Ахмат» (12 очков) не побеждает в чемпионате с начала сентября.

В следующем туре столичная команда сыграет на выезде с самарскими «Крыльями Советов», «Ахмат» встретится в гостях с «Оренбургом».

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. 2023-24. ТУР 15

«Локомотив» (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 2:1 (0:0)

Голы: Глушенков, 79. Сулейманов, 81. — Конате, 66 (с пенальти).