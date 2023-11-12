Футболисты из Бразилии сыграли больше минут за «Зенит», чем россияне

Легионеры из Бразилии отыграли большее количество минут за петербургский "Зенит" в текущем розыгрыше чемпионата России, чем россияне. Об этом сообщает Telegram-канал Opta Sports.

Бразильские футболисты провели в этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 5402 минуты на поле, а россияне - 4725. В клубе с берегов Невы семь представителей Бразилии. В среднем они провели по 771 минуте. 15 россиян провели в среднем на поле по 315 минут.

В статистике Марио Фернандес учтен как россиянин поскольку он играл за сборную России, Клаудиньо - бразильцем.

В прошлом туре "Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром". Встреча завершилась со счетом 1:1. Счет в матче открыл Эдуард Сперцян, поразивший головой ворота Михаила Кержакова на 63-й минуте матча. Хозяева отыгрались на 71-й минуте усилиями Матео Кассьерры, который отличился с передачи Вильмара Барриоса.

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию события. После этой игры в активе краснодарцев стало 32 очка в турнирной таблице РПЛ, у "Зенита" 30 баллов и вторая позиция в лиге.