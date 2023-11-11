Экс-футболист сборной Ганы умер после сердечного приступа во время матча

Ганский футболист Рафаэль Двамена умер в возрасте 28 лет после потери сознания на футбольном поле во время матча чемпионата Албании. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Ганы.

Двамена выступал за команду "Эгнатия". На 24-й минуте игры 13-го тура чемпионата Албании с "Партизани" игрок потерял сознание. Матч не был доигран, футболист умер в больнице.

Двамена выступал за "Эгнатию" с 2023 года. Ранее он играл за швейцарские "Олд Бойз", "Цюрих", австрийские "Блау-Вайсс", "Аустрию", "Лиферинг", датский "Вайле", испанские "Леванте" и "Сарагосу".