Сафонов заявил, что не удивился бы голу "Зенита" в конце матча

"Я думаю, что сегодня была игра на три результата, но, наверное, в концовке нас задавили немного, в концовке если бы "Зенит забил", я бы не удивился, - сказал Сафонов. - Нет, сердечко не екнуло, когда мяч попал в штангу в конце матча, в штангу же попал. Ждали такого результата в таблице в начале сезона? Я лично не думаю о таблице, впереди много игр. Прошло 15, впереди еще 15".

"Я думаю, что чуть позже нужно думать о борьбе за чемпионстве, - продолжил голкипер. - Согласен, что есть отрыв от других команд, мы в курсе этого, понимаем, где находимся, понимаем, что как минимум шансы на это есть. Какая атмосфера - рады результату или нет? После того, как мы в концовке отскочили, мягко говоря, нам должны были забивать, штанга, добивание, после этого нам комфортнее ничья".