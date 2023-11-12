Экс-игрок Пономарев: ЦСКА по классу намного выше "Факела"

"Три очка были практически в кармане у ЦСКА. Но вот пропустили этот гол в конце. Причем просто не доработали. Один не побежал, второй не побежал, третий не поборолся, и все. Вот так заканчиваются такие вещи. А так ЦСКА выглядел нормально. По классу он намного выше "Факела", - заявил Пономарев.