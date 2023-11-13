Мохамед Салах забил 200 голов за английские команды

За «Ливерпуль» 31-летний нападающий забил 198 голов, за «Челси» — два. В составе мерсисайдцев египтянин провёл 322 матча с учётом всех соревнований, он забивал в английской Премьер-лиге (147 голов), еврокубковых турнирах (44 гола), Кубке Англии (пять), Кубке лиги (один) и Суперкубке страны (один). В 19 матчах за «Челси» Салаха забил два гола — оба в рамках английской Премьер-лиги.