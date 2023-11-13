Мохамед Салах забил 200 голов за английские команды
Оформив дубль в матче 12-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом» (3:0), нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил 200-й мяч в футболках английских команд.
За «Ливерпуль» 31-летний нападающий забил 198 голов, за «Челси» — два. В составе мерсисайдцев египтянин провёл 322 матча с учётом всех соревнований, он забивал в английской Премьер-лиге (147 голов), еврокубковых турнирах (44 гола), Кубке Англии (пять), Кубке лиги (один) и Суперкубке страны (один). В 19 матчах за «Челси» Салаха забил два гола — оба в рамках английской Премьер-лиги.
Чаще всего Мохамеду ассистировал экс-нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино. На счету бразильца 22 голевые передачи Салаху. К мерсисайдцам египетский форвард присоединился из «Ромы» летом 2017 года. После 12 туров английской Премьер-лиги «Ливерпуль» занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на одно очко. В следующем туре «красные» сыграют с «горожанами» на стадионе «Этихад».