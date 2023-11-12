«Спартак» обыграл «Ростов» в матче РПЛ

На четвертой минуте матча счет открыл футболист красно-белых Михаил Игнатов. Еще через девять минут Квинси Промес удвоил преимущество хозяев. За десять минут до финального свистка Максим Осипенко отыграл один мяч, реализовав 11-метровый.