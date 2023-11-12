«Спартак» обыграл «Ростов» в матче РПЛ

Московский "Спартак" в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) на своем поле обыграл "Ростов".
Встреча завершилась со счетом 2:1.
На четвертой минуте матча счет открыл футболист красно-белых Михаил Игнатов. Еще через девять минут Квинси Промес удвоил преимущество хозяев. За десять минут до финального свистка Максим Осипенко отыграл один мяч, реализовав 11-метровый.
"Газета.Ru" вела онлайн-трансляцию поединка.
В турнирной таблице чемпионата России "Спартак" занимает шестое место, набрав 24 очка. "Ростов" идет на 11 строчке, имея в активе 17 баллов.
Лидирует в чемпионате "Краснодар", набрав 32 очка, второе место занимает петербургский "Зенит", имея в активе 30 баллов, на третьей строчке располагается столичное "Динамо", набрав 25 очков.
В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с калининградской "Балтикой". Встреча состоится 25 ноября.
"Ростов" на своем поле примет нижегородский "Пари НН". Игра состоится 26 ноября.