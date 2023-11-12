«Тюмень» разгромила «Кубань» и возглавила таблицу Первой лиги

«Тюмень» на своем поле победила «Кубань» в матче 18 го тура Первой лиги.

© © ФК «Тюмень»

Встреча завершилась со счетом 3:0. Голами отметились Александр Коротаев (41), Руслан Байтуков (55) и Андреа Чуканов (81).

«Тюмень» поднялась на первое место в турнирной таблице с 35 очками. Краснодарский клуб занимает 17 ю строчку с 16 очками.

В другом матче махачкалинское «Динамо» на своем поле победило «СКА Хабаровск» со счетом 2:0. Команда из Дагестана идет на второй строчке (34 очка), хабаровчане занимают 10 е место (22 очка).

Прямые трансляции матчей МЕЛБЕТ Первой лиги смотрите на каналах холдинга «Матч!», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru

Первая лига. 18-й тур

«Тюмень» (Тюмень) — «Кубань» (Краснодар) — 3:0 (1:0)