«Челси» сыграл вничью с «Манчестер Сити» со счетом 4:4

В матче Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский "Челси" сыграл вничью с "Манчестер Сити".
Встреча завершилась со счетом 4:4.
На 25 минуте Эрлинг Холанд вывел "Манчестер Сити" вперед ударом с пенальти. Почти сразу Тьяго Силва восстановил равновесие, а Рахим Стерлинг вывел "синих" вперед. В компенсированное к первому тайму время Мануэль Аканджи сравнял счет. На 47 минуте Холанд сделал счет 3:2 пользу "горожан". Николас Джексон на 67 минуте забил третий мяч в ворота "Сити". На 86 минуте Родриго Эрнандес вновь заставил "Челси" отыгрываться, но перед финальным свистком Коул Палмер установил окончательный результат.
В турнирной таблице чемпионата Англии "Манчестер Сити" занимает первое место, набрав 28 баллов. На второй строчке идет "Ливерпуль", имея в активе 27 очков. Замыкает тройку сильнейших лондонский "Арсенал", заработав 27 очков. "Челси" располагается на десятом месте, имея в активе 16 очков.
В зоне вылета находятся "Лутон" (6), "Шеффилд Юнайдет" (6) и "Бернли" (4). Все три команды имеют лишь по одной победе в 12 турах.