«Челси» сыграл вничью с «Манчестер Сити» со счетом 4:4

На 25 минуте Эрлинг Холанд вывел "Манчестер Сити" вперед ударом с пенальти. Почти сразу Тьяго Силва восстановил равновесие, а Рахим Стерлинг вывел "синих" вперед. В компенсированное к первому тайму время Мануэль Аканджи сравнял счет. На 47 минуте Холанд сделал счет 3:2 пользу "горожан". Николас Джексон на 67 минуте забил третий мяч в ворота "Сити". На 86 минуте Родриго Эрнандес вновь заставил "Челси" отыгрываться, но перед финальным свистком Коул Палмер установил окончательный результат.