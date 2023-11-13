Тудор может сменить Гарсию на посту главного тренера «Наполи»

Руководство «Наполи» определило бывшего тренера «Хайдука», «Удинезе» и «Марселя» Игоря Тудора в качестве замены наставнику команды Руди Гарсии. Об этом сообщает авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (бывший Twitter).

По сведениям источника, 45-летний хорватский специалист сегодня проведёт переговоры с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом, в ходе которых будут обсуждаться сроки контракта, зарплата и другие детали. Напомним, ранее Романо сообщал, что нынешний главный тренер «Наполи» Руди Гарсия будет уволен сегодня, 13 ноября.