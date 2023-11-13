Луческу: нужно вернуться ко времени, когда клубы РФ и Украины играли товарищеские турниры

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу считает, что нужно вернуться ко времени, когда клубы России и Украины играли товарищеские турниры, передает Football.ua.

© Krzysztof Porebski/Keystone Press Agency/Global Look Press

"Я помню период, когда российские и украинские команды играли товарищеские турниры. Это было прекрасное время, мы должны к нему вернуться. Нам нужно что-то сделать, чтобы вернуться к этому", - сказал Луческу.

Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года. За это время он привел команду к победе в чемпионате страны, а также в Кубке и Суперкубке Украины. 3 ноября он покинул клуб. До этого он на протяжении 12 лет работал в "Шахтере" — главном сопернике "Динамо" в чемпионате Украине. Он вместе с командой завоевал 21 национальный титул, а в сезоне-2008/09 выиграл Кубок УЕФА.

Также специалист работал в сборной Турции, стамбульском "Галатасарае", миланском "Интере" и других командах. "Зенит" он тренировал с 2016 по 2017 год.