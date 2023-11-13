Парфенов оценил результаты «Спартака» в первом круге РПЛ

«Конечно, результат неудачный для «Спартака». Команда должна бороться за медали, хотелось бы за золото. Шестое место, скорее всего, не устраивает тренера и руководство. Мы воспитаны так, что «Спартак» всегда должен бороться за медали.



Есть ли шансы у «Спартака» в нынешнем сезоне стать чемпионом? Сейчас большой отрыв от первого места, и конкуренты не будут проигрывать каждый матч. Красно-белым будет тяжело выиграть чемпионат, но стараться надо. Целый круг ещё впереди. В тройку надо попадать, плюс есть возможность выиграть Кубок», — приводит слова Парфёнова «РБ Спорт».