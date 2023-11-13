Журналист сравнил Холанда с гиперактивным осьминогом

Журналист Пирс Морган в своих соцсетях высказался о пенальти, который был назначен в ворота «Челси» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Манчестер Сити».

«Еще один день, еще одно фиаско VAR. Холанд повел себя как гиперактивный осьминог, но заработал пенальти. Абсурд», — сказал Морган.

На 25-й минуте Эрлинг Холанд вывел «Манчестер Сити» вперед ударом с пенальти. Почти сразу Тьяго Силва восстановил равновесие, а Рахим Стерлинг вывел «синих» вперед. В компенсированное к первому тайму время Мануэль Аканджи сравнял счет. На 47-й минуте Холанд сделал счет 3:2 в пользу «горожан». Николас Джексон на 67-й минуте забил третий мяч в ворота «Сити». На 86-й минуте Родриго Эрнандес вновь заставил «Челси» отыгрываться, но перед финальным свистком Коул Палмер установил окончательный результат.