Федун высказался о ситуации Джикии и Соболева в «Спартаке»

«Отлично, что взяли три очка [в матче с «Ростовом»]. Команда очень хорошо начала встречу, забила два быстрых гола. Это важная победа, если вспомнить, что последнюю домашнюю победу в РПЛ «Спартак» над «Ростовом» одержал в 2018 году. Слава Богу, что тренер переступил через все свои принципы и в конце матча выпустил Соболева. Если бы не он, то мы бы победу не удержали. Александр хорошо цеплялся за мяч, и только нерасторопность Мозеса не позволила команде забить третий гол.



Я не говорил про конфликт. Сказал, что Абаскаль выпустил игрока, он молодец! Не знаю, что происходит в команде и есть ли в ней конфликты. Я видел только недовольное лицо Соболева, когда он разминался и выходил на поле.



Команда научилась играть без Джикии? Давайте подождем и не будем делать поспешных выводов. Время еще есть. Думаю, что Джикия еще поможет «Спартаку», и такое будет не один раз в этом сезоне. Это капитан команды и очень качественный защитник. А что касается темы нового контракта с Георгием, то эти вопросы нужно задавать руководителю клуба Александру Матыцыну или кто там сейчас отвечает за «Спартак». Вы же знаете, что я давно нахожусь вне клубной системы», — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».