Радимов назвал главное открытие первого круга РПЛ

— Для меня «Краснодар» — открытие. Выиграть первый круг при таком доминировании «Зенита», при том, что они потерпели всего одно поражение. Разочарование — падение «Ахмата» и «Урала».Однако психологии победителей у многих игроков «Краснодара» нет, потому что у «Зенита» она гораздо выше. Проверку чемпионом прошли, да. В конце их в штрафную вдавили, но это очко им может добавить уверенности. Этот чемпионат надо разделить не на два круга, а до зимнего перерыва и после. Три тура как раз покажут, кто уйдет лидером на перерыв, тот и будет фаворитом, — сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».