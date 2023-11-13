Карпин назвал игроков «Ростова» девочками в матче со «Спартаком»
Хавбек «Ростова» Алексей Миронов рассказал, что после матча с московским «Спартаком» наставник клуба Валерий Карпин назвал своих игроков девочками, передает «Матч ТВ».
«Валерий Георгиевич сказал: «Девочки вышли не биться, а просто бегать на поле». Мы проиграли всю борьбу, поэтому в первом тайме и сыграли так плохо», — сказал Миронов.
Встреча завершилась победой «Спартака» со счетом 2:1.
В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 24 очка. «Ростов» идет на 11 строчке, имея в активе 17 баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 32 очка, второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 30 баллов, на третьей строчке располагается столичное «Динамо», набрав 25 очков.
В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с калининградской «Балтикой». Встреча состоится 25 ноября. «Ростов» на своем поле примет нижегородский «Пари НН». Игра состоится 26 ноября.