Президент «Оренбурга» не считает положение команды в РПЛ критическим

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в интервью «Матч ТВ» рассказал, что текущее положение команды в таблице МИР РПЛ не является критическим, а за первую половину чемпионата России ей с натяжкой можно поставить оценку «удовлетворительно».

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«Оренбург» после 15 туров набрал 13 очков и располагается на 13 м месте в турнирной таблице МИР РПЛ. После ухода Марцела Лички по окончании сезона новым главным тренером стал Иржи Ярошик, который уже в августе уступил место Давиду Деограсии.

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— Какую оценку поставите команде за 15 туров?

— С натяжкой «удовлетворительно».

— Ситуация в турнирной таблице критическая?

— Ничего страшного. Мы верим, что сможем выправить положение и поднимемся в таблице выше.

— Приглашение Ярошика на смену ушедшему Личке было ошибкой?

— В конце прошлого сезона не было ясности, останется ли Марцел в «Оренбурге» или нет. Понимали, что он может уйти и прорабатывали вопрос преемника, в том числе с ним. И он рекомендовал нам Ярошика, который стал резервным вариантом. Когда же Личка ушел в «Динамо», мы вышли на Иржи и договорились с ним о сотрудничестве, подписали контракт.

К сожалению, начало чемпионата нам не удалось. И спустя два месяца перед руководством стоял вопрос, что делать дальше. Планировали дать Иржи два три матча на исправление ситуации, но в этот же период у него случилась семейная трагедия — в больнице оказалась маленькая дочка. Мы понимали, что тренеру сложно будет сосредоточиться на работе и пришли к общему решению о расставании.

— Марцелу в шутку не говорили, кого он посоветовал?

— (Улыбается). Совет он тем и хорош, что им можно воспользоваться или не прислушиваться. Марцел тут ни при чем, решение то принимали мы.

— Помимо Ярошика кандидаты были?

— Особо нет. Исходили из того, что почти половина команды — испаноговорящие футболисты, и здесь кандидатура Иржи подходила по всем параметрам.

— Если чех захочет приехать в Оренбург, встретите?