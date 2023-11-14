Василий Березуцкий заявил о нежелании работать в России

«Если завтра позвонят из клуба РПЛ и пригласят на роль тренера, не поеду. Сейчас карьеру тренера в России не рассматриваю. Не хочу. Кипр или другие страны? Жизнь одна, и я очень взвешенно подхожу к любому вопросу. Благодаря сбережениям могу лет 10 ничего не делать», — сказал Березуцкий.