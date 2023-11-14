Кержаков ушел с поста тренера сербского «Спартака»

«В последних играх произошел спад. Что-то пошло не так, результаты стали плохими. Александр — выдающийся человек и тренер, и я хотел бы лично поблагодарить его за все, что он сделал», — написал Симович.

Кержаков стал тренером «Спартака» в июне 2023 года. До того как возглавить сербский клуб, Кержаков с начала февраля 2023 года тренировал кипрскую «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победой, четыре — поражением и одна — ничьей, после чего специалист ушел с поста главного тренера по собственному желанию.