Левандовский может покинуть «Барселону»

На 72 й минуте матча 13 го тура чемпионата Испании с «Алавесом» (2:1) Ямал завершил атаку каталонцев своим ударом вместо передачи на открытого Левандовского, чем вызвал негодование поляка. Левандовский в той игре сделал дубль. После эпизода 16 летний игрок подошел к партнеру и протянул ему руку, но Левандовский демонстративно отказался от примирительного жеста.

Todofichajes сообщает, что польский нападающий может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, Германии или США. В Германии поляк может усилить дортмундскую «Боруссию», в составе которой сделал себя имя в Европе. Издание также отмечает, что нападающий не чувствует себя комфортно в «Барселоне».