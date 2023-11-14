Агент Кварацхелии рассказал, кто сыграл решающую роль в развитии футболиста

«Когда я понял, что из Хвичи получится топ-футболист? Когда он перешёл в «Локомотив». Но там оказалось, что Кикнадзе не разбирается в футболе. Упустить Хвичу — большая ошибка. Его раскрыл именно Сёмин, а не Слуцкий. Юрий Палыч дал ему свободу, не загонял в рамки. Слуцкий говорил, что у Хвичи нет потолка? Это и так уже всем было понятно. Прогресс, который случился у Хвичи при Слуцком, случился бы при ком угодно. Не думаю, что Леонид Викторович серьёзно на что-то повлиял», — приводит слова Ревишвили Sport24.