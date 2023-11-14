Нигерийский нападающий «Краснодара» получит российский паспорт

«Я еще не получил российское гражданство. Вероятнее всего, уже в 2024 году я получу паспорт РФ. Очень жду этого момента и работаю над этим, для меня это важно», — приводит слова Олусегуна «РБ Спорт».

Олусегун перешел в «Краснодар» летом 2021 года из болгарского «Ботева». Сначала он выступал за вторую команду «быков».

В апреле 2022 года 21-летний нигериец дебютировал за первую команду «Краснодара». В нынешнем сезоне Олусегун провел 17 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Всего за «быков» он сыграл в 58 матчах, на его счету 8 забитых мячей и 6 голевых пасов. Контракт Олусегуна с «Краснодаром» рассчитан до 30 июня 2026 года.