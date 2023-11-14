Почему Кержакова уволили из сербского «Спартака»?

Тренер проработал в чемпионате Сербии 149 дней.

© Чемпионат.com

Этого мало кто ожидал. Ни слухов, ни предположений о возможном уходе Александра Кержакова из «Спартака» не было. Однако вечером 13 ноября клуб из Суботицы опубликовал заявление, что работа тренера завершена. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Всего 149 дней и на момент ухода 11-е место в чемпионате Сербии. Хотя по сравнению с Кипром это целая вечность.

Видео дня

Почему убрали Кержакова? Судя по всему, причина проста

После заявления сербского «Спартака» в телеграм-каналах появились разные теории: от политического решения до элементарно разочаровывающего уровня Кержкова-тренера. Однако часть слухов развеял президент клуба Никола Симович. Решения расстаться он связал с неудачными результатами. Четыре поражения в последних пяти матчах. Такое вряд ли устроит любого руководителя.

«В последних матчах команда впала в кризис, из которого не могла выбраться, результаты становились хуже. Александр – великий человек и тренер, я хочу лично поблагодарить его за всё, что он сделал. Все в клубе были рады сотрудничеству с легендой футбола, и нам жаль, что оно не продлилось дольше. Удачи ему в будущем». - Никола Симолич, президент «Спартака» (Суботица)

Ещё важная деталь – россиянин был одним из двух тренеров-иностранцев в высшем дивизионе чемпионата Сербии. В «Црвене Звезде» ещё работает израильтянин Барак Бахар. Уж очень любят там давать шанс своим. Это не всегда соотносится со «Спартаком», но, возможно, и там решили пойти этим путём.

Где теперь окажется Кержаков?

Вообще, Александр специфическим образом искал последние клубы. На короткую командировку в кипрскую «Кармиотиссу» попал через оффер, присланный в директе одной известной социальной сети с фотографиями. Без конкретных собеседований, задач – просто из-за большого желания работать. Получилось не очень удачно. Россиянин ушёл оттуда со скандалом. И рассказывал, что его кинули.

В Сербию Александр попал в том числе при посредничестве Йована Танасиевича, бывшего игрока «Динамо». Здесь уже были четко оговорены задачи и условия для работы. Да, клуб маленький, бюджет скромный, и условия точно далеки даже от того же Нижнего Новгорода. Многое приходилось делать самому. Но разрешили собрать свой штаб, и, в общем-то, на 149 дней тренер получил полную свободу действий. Танасиевич рассказывал, что игрокам нравится работать с Кержаковым. Коучу тоже было комфортно, он даже перевёз в Сербию семью. И мог построить интересную карьеру. Если бы дали больше времени.